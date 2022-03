Stiri pe aceeasi tema

- Propaganda din Rusia susține ca Baba Vanga ar fi prezis data la care se va incheia razboiul din Ucraina. Ce s-a descoperit in arhivele acesteia cu privire la situația acutala, dar și cand se va face pace intre cele doua țari. Cand se vor sfarși aceste atacuri potrivit prezicerilor.

- Majoritatea romanilor 75,2 considera ca Rusia este principalul vinovat pentru razboiul din Ucraina si doar 4,6 indica Ucraina, potrivit unui sondaj INSCOP MONITOR, realizat in perioada 2 7 martie.Conform sondajului transmis AGERPRES, 7,9 dintre cetateni cred ca tarile occidentale sunt vinovate pentru…

- Marea majoritate a romanilor, respective 75,2%, considera ca Rusia este principalul vinovat pentru razboiul din Ucraina, arata un sondaj INSCOP realizat la inceputul lunii martie. Surprinzator, ponderea celor care cred ca Romania merge intr-o direcție buna aproape s-a dublat dupa invadarea Ucrainei.…

- Celebrul lunetist canadian, cel care a luptat împotriva gruparii teroriste ISIS, se va alatura militarilor ucraineni și va înfrunta rușii, scrie unian.net. Dupa ce rușii au invadat Ucraina, președintele ucrainean Volodimir Zelenskiy a facut apel la soldații și voluntarii din…

- Primarul Clujului a venit cu un mesaj adresat primarilor din Federația Rusa, in legatura cu razboiul din Ucraina. Emil Boc ii indeamna in calitate de reprezentanți legitimi ai comunitaților locale, sa faca toate diligențele necesare fața de autoritațile centrale pentru a opri acest razboi care nu reprezinta…

- Junior Moraes (34 de ani), atacantul celor de la Șahtior Donețk și fost jucator la Gloria Bistrița, este blocat in Ucraina și nu poate parasi țara. Brazilianul care are și cetațenie ucrainiana este obligat sa ramana in țara minim 90 de zile, dupa ce joi președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a decretat…

- George Buhnici și-a șocat fanii din social media, dupa ce a avut un derapaj incredibil referitor la invazia Ucrainei de catre ruși. Controversatul jurnalist i-a dat o replica halucinanta unei internaute, iar raspunsul sau a devenit viral pe rețelele sociale. Cum a fost criticat ulterior. George Buhnici,…

- Numerosi manifestanti au protestat joi in orase si capitale din Europa - la Berlin, Paris, Roma, Varsovia, Madrid sau Istanbul -, impotriva invaziei ruse din Ucraina, transmit agențiile internaționale de presa și jurnaliștii pe paginile de socializare.