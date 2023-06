Stiri pe aceeasi tema

- Jon Batiste a facut echipa cu Coca-Cola și a distribuit noua piesa „Be Who You Are (Real Magic)” – lansand cel de-al doilea sezon al COKE STUDIO. Melodia marcheaza prima piesa originala lansata de COKE STUDIO și incepe cel de-al doilea sezon al platformei sale muzicale globale, conceputa pentru a uni…

- Ilinca Stan, tanara de 12 ani pe care publicul a urmarit-o in cadrul emisiunii Romanii au talent, unde a urcat pe scena alaturi de Eugenia Nicolae, lanseaza piesa „Copii”. Piesa vorbește despre copilarie și visurile celor mici legate de ceea ce vor face „cand vor fi mari”, iar videoclipul transpune…

- Sound-ul original francez și versuri aproape de sufletul artistei sunt cuvintele care descriu cea mai noua piesa marca Irina Rimes: . Instrumentalul piesei s-ar putea sa va porneasca la dans intr-o seara de primavara tarzie, insa interpretarea Irinei va aduce izul de nostalgie specific, instigand la…

- Eugenia Nicolae in colaborare cu Elena Gheorghe lanseaza o noua piesa, Inima nebuna. Eugenia a ajuns cunoscuta datorita stilului proaspat prin care imbina folclorul cu muzica pop, iar noua piesa este plina de energia buna cu care artista ne-a obișnuit deja. Melodia aduce laolalta influențe din folclorul…

- Delia, artista cameleonica, fresh, cu personalitate nonconformista, iși surprinde fanii cu lansarea videoclipului pentru ”Lololo”, piesa care este considerata de o parte dintre fanii artistei, ”hitul verii”. Piesa a fost compusa de Ion Vlad, Alex Cotoi, Delia Munteanu, versuri Ion Vlad, iar producția…

- Maidan este primul producer de trap din Romania și este prezent in hip-hop-ul romanesc de peste 20 de ani. Cel mai important skill al lui este flerul de a intui artiștii tineri cu cel mai mare potențial. In decursul celor doua decenii de produs muzica, Maidan a fost printre primii producatori care le-a…

- Adda face o noua incursiune in tot ce inseamna traire și lanseaza o noua piesa. Destin este despre lipsa de asumare, despre faptul ca oamenii tind sa iși nege greșelile și sa caute rasunsuri in orice parte, mai puțin in propriile lor ganduri și fapte.

- Membrii formației Pragu’ de Sus au anunțat ca la inceputul saptamanii viitoare vor lansa o noua melodie, „Cei care iubim Timișoara”. Melodia va putea fi ascultata in premiera luni, 20 martie, ora 11, la Radio Timișoara, in emisiunea „De la Om la Om” moderata de Radu Micu, și va avea parte de un videoclip…