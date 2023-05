(INTERVIU) Dr. Oana Mihalache, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (28.05.2023) Sanatatea fiecaruia dintre noi incepe cu un stil de viața sanatos și cu vizita regulata la medic. O adevarata prioritate, in ceea ce privește sanatatea, se cuvine a se acorda prevenției. Prevenția se concentreaza pe sanatate și nu pe boala, iar pentru o viața lunga și sanatoasa, promovarea sanatații trebuie sa inceapa de la o varsta frageda. Cu cat cauzele, sau existența unei boli se descopera inainte ca simptomele sa se faca simțite și afecțiunea sa devina cronica, cu atat mai mult cresc șansele de vindecare. Medicul Oana Mihalache (medic primar in medicina interna, specialist in diabet, nutriție… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol: radioiasi.ro

