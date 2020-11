Stiri pe aceeasi tema

- Iata cum arata bilanțul Covid-19 in Uniunea Europeana de la inceputul toamnei, reperul aproximativ al valului 2. Cifrele sunt extrase și prelucrate pe baza datelor furnizate de Organizația Mondiala a Sanatații pentru perioada 1 septembrie – 14 octombrie 2020. Romania sta astfel: Locul 3 la numarul efectiv…

- Productia industriala a crescut cu 0,7% in zona euro si cu 1% in Uniunea Europeana in august, comparativ cu luna precedenta, pe fondul relaxarii masurilor destinate sa limiteze pandemia de coronavirus (Covid-19), arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).In…

- Anul agricol este afectat de seceta, iar productia de floarea-soarelui scade cu 30% și preturile explodeaza in numai doua saptamani. Romania este cel mai mare producator de floarea-soarelui din Uniunea Europeana, cu 3,4 milioane de tone in 2019.

- 3,7 milioane de tone de ciocolata au fost produse in Uniunea Europeana in anul 2019. Din aceasta cantitate, doar aproape 29.000 de tone, mai putin de un procent din cantitatea totala, a fost produsa in Romania. Asta arata datele publicate luni de Eurostat, conform Agerpres. Germania, Italia si Franta…

- Desi Klaus Iohannis a respins din start vaccinul rusesc impotriva COVID, Moscova nu interpreteaza anuntul drept un refuz. Intr-un interviu exclusiv pentru MEDIAFAX, pe care il redam mai jos, ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valery Kuzmin, a declarat ca Romania va avea toata libertatea sa verifice…

- Romania, pe locul al treilea in UE la creșterea producției industriale in iunie, dupa ce a recuperat toata scaderea la șase luni Productia industriala a crescut cu 9,1% in zona euro si in UE in iunie, comparativ cu luna precedenta, pe fondul relaxarii masurilor destinate sa limiteze pandemia de COVID-19.…