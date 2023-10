Stiri pe aceeasi tema

- Tal Haimi, un roman cu dubla cetațenie care traia in Israel, este printre persoanele rapite de teroriștii Hamas, au anunțat autoritațile de la Tel aviv. MAE roman a confirmat ca romanul era pe lista celor disparuți din Israel dupa atacul Hamas din 7 octombrie. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat…

- Avem patru romani morți și doi disparuți in conflictul Israel – Hamas. Ultimul cetatean roman dat disparut are 41 de ani si ajuta la apararea unuia dintre kibbutz-urile atacate de Hamas. Tal Chaimi are dubla cetatenie romana si israeliana si provine dintr-o familie de supravietuitori ai Holocaustului.…

- Soția unui roman, dat disparut la scurt timp de la inceputul atacurilor Hamas, a șocat pe toata lumea. Femeia a facut cateva declarații neașteptate, prin care a spus ca spera ca el sa fi fost rapit pe teroriștii gruparii Hamas.

- Marcel Ciolacu a declarat ca, din datele la zi, mai sunt 350 de romani in Fasia Gaza si circa 250 au solicitat, deja, celulei de criza activata la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, sa fie repatriati in Romania. Premierul Marcel Ciolacu a precizat, marti seara, la intoarcerea de la vizita pe care…

- Premierul Marcel Ciolacu a precizat, luni seara, ca sunt aproximativ 350 de romani in Fasia Gaza, dintre care circa 250 au solicitat repatrierea in Romania, implicandu-se si el in acest demers. Aproape 2.200 de romani au fost adusi acasa, din Israel, dupa izbucnirea conflictului, a mai anuntat prim-ministrul.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, duminica seara, referitor la razboiul dintre Israel și Hamas ca niciun roman nu a parasit pana in acest moment Fașia Gaza, precizand ca exista o celula de criza prin care se ține in permanența legatura cu cetațenii noștri.Totodata, premierul nu a vrut sa dezvaluie…

- O reuniune de urgența a Consiliului de Securitate al ONU va fi convocata in urma celui mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, a anunțat Ministerul de Externe al Braziliei, potrivit Sky News . Zeci de persoane au murit si sute au fost ranite, dupa atacul gruparii Hamas din Fasia Gaza, scrie…

- SIE și Ministerul de Externe din Romania au reușit eliberarea romanului Iulian Gherguț, luat ostatic in urma cu opt ani de o grupare islamista, in Burkina Faso. Intre timp el ajunsese in captivitate la o grupare terorista din Mali, de unde a fost adus, in sfarșit, acasa. El s-a intors astazi in Romania,…