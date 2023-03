Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Art Attack și artiștii salonului Timișoara Tattoo au organizat marți la Facultatea de Arte și Design (in Galeria Mansarda) un inedit workshop numit „Incursiune in arta tatuajelor“, in cadrul caruia cei interesați au avut parte de o serie de activitați specifice. Din programul evenimentului…

- Seara zilei de 4 martie va aduce pe scena Palatului Culturii din Timișoara un concert de excepție, susținut de trei dintre cei mai buni interpreți romani de opera, care activeaza pe cele mai cunoscute scene internaționale. ”Concertul de opera cu romani celebri care au cucerit lumea” este o inițiativa…

- Invitatul spectacolului din Piața Unirii care a deschis oficial evenimentul Capitala Culturala Europeana 2023 Timișoara, Fritz Kalkbrenner, a devenit cunoscut in lumea intreaga datorita piesei „Sky and Sand”. Piesa compusa de fratele sau Paul Kalkbrenner a devenit un imn mondial și ancora muzicala a…

- Fanii muzicii folk din Timișoara au avut parte la sfarșitul saptamanii trecute de o noua intalnire cu Mircea Vintila, care a susținut nu mai puțin de trei concerte la Porto Arte. Spectatorii care au asistat la recitalurile artistului care are porecla de lordul muzicii folk romanești au reușit sa creeze…

- 41 de țari de pe trei continente vor fi reprezentate oficial la Timișoara in weekendul de deschidere al Capitalei Culturale Peste 100 de oficiali de rang inalt din 41 de țari și de la Comisia și Parlamentul European vor fi prezenți la Timișoara in weekendul deschiderii oficiale a Capitalei Europene…

- Duo-ul romanesc de muzica electronica Sixtee Seconds, compus din timișoreanul Alin Petrescu și clujeanul Ionuț Nimigean a reușit sa se catapulteze in randul amatorilor de petreceri din țara noastra, seturile lor care includ influențe din soul, disco, breakbeat și techno fiind apreciate in cadrul unor…

- Interviu cu scriitoarea Amalia ACHARD, traducator-interpret, expert judiciar pe langa Curtea de Apel de la Limoges (Franța), traducator literar și editor – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l investiți in opera? – Esential, as zice, caci ce-ar fi o opera scrisa fara cuvinte?…

- Adrian Enache radiaza de fericire, dupa ce fiul sau și al Iulianei Marciuc s-a lansat in lumea filmului. David a stat departe de ochii curioșilor pana acum, insa de aceasta data, tanarul și-a facut curaj și a dat primul sau interviu la Xtra Night Show.