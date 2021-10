Stiri pe aceeasi tema

- Romania trece printr-o catastrofa umanitara, susține medicul Adrian Wiener, deputat. „In ultimele 24 de ore am inregistrat o mortalitate peste dublul Europei și de 6 ori mai mult decat media lumii. 10.000 de persoane internate in spital, dintre care 300 de copii. Peste 1000 de oameni cu forma severa…

- „Il iubim pentru ca el este ca noi”, a declarat, joi președintele francez Emmanuel Macron, prezent la ceremoniile funerare de la Domul Invalizilor din Paris, dedicate actorului Jean-Paul Belmondo, care a murit luni, pe 6 septembrie. Acest „ca noi” tulbura. Noi avem, in Romania, conducatori „ca noi”?Belmondo…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a respins marti o cerere a 672 de pompieri profesionisti si voluntari impotriva vaccinarii lor obligatorii contra COVID-19 in Franta, a anuntat miercuri CEDO, citat de Hotnews . „Curtea a apreciat ca aceste cereri sunt in afara domeniului de aplicare a Articolului…

- Italia și acum Irlanda se alatura Franței și impun un certificat de vaccinare persoanelor care vor sa intre in restaurante, baruri sau cinematografe. Dezbaterea pe aceasta tema este in toi și in Germania, iar premierul britanic vrea și el sa ii lase pe nevaccinați in afara cluburilor de noapte, scrie…

- Peste 100.000 de francezi au protestat, sambata, impotriva vaccinarii si a certificatelor COVID la Paris, Strasbourg, Lille si la Montpellier. Protestatarii au scandat „Libertate!” si au purtat semne care denuntau o „dictatura sanitara” a presedintelui Macron, transmite Mediafax. Totodata, doua centre…

- Romania și Franța au reinnoit parteneriatul strategic chiar inaintea celui de-al doilea val al pandemiei. Cele doua țari au investit, din punct de vedere istoric, intr-o relație excepționala, considera ambasadoarea Franței in Romania.

- Naționala de tineret a Romaniei a invins clar Croația, dar are nevoie de succes contra Franței, miercuri, ora 14:00, pentru a ajunge in careul de ași Naționala sub 19 ani a Romaniei a obținut marți, la Celje, a treia victorie la Campionatul European de tineret. "Tricolorele" au inceput competiția din…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” gazduiește miercuri, incepand cu ora 9.00, in sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, Expoziția de carte „Baudelairiana”. Dintre titlurile expuse, menționam: Charles Baudelaire, „Les fleurs du mal”, texte etabli et presente par Edouard Maynial, Paris, Editions…