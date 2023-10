Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, ieri, la Palatul Cotroceni pe omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta a efectuat-o in Romania, potrivit Agerpres. Presedintele ucrainean a fost primit cu onoruri militare pe platoul de ceremonii. Din delegatia presedintelui…

- Zelenski cauta bani la București, iar in Ucraina doi oficiali din Ministerul Apararii sunt suspectati ca au deturnat banii pentru armamentDoi oficiali ucraineni de la Ministerul Apararii sunt suspectati de faptul ca au deturnat sase milioane de euro la achizitionarea de veste antiglont, anunta marti…

- Volodimir Zelenski a ajuns in Romania, in urma cu putin timp. Este prima sa vizita la Bucuresti, la mai bine de un an și jumatate de la inceperea razboiului din Ucraina si dupa ce a facut turul Europei de cateva ori. Va fi primit la Cotroceni de Klaus Iohannis alaturi de care va sustine și […] Source

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va ajunge astazi in Romania. Liderul de la Kiev va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu premierul Marcel Ciolacu și va susține un discurs in plenul Parlamentului. Este prima vizita pe care Zelenski o face la București de la invazia Rusiei in Ucraina.…

- Volodimir Zelenski, personaj planetar de mai bine de un an de zile, face prima vizita in țara noastra. Intilniri protocolare și de imagine au existat, dupa cum vizite romanești in Ucraina, de asemenea. Dar o asemenea vizita la nivel de stat, cu intilniri și discuții la cel mai inalt nivel și cu discurs…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, marti, la Palatul Cotroceni, pe omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, in contextul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in tara noastra, la invitatia sefului statului roman, a informat Administratia Prezidentiala. Potrivit Administratiei Prezidentiale,…

- „Desigur, nimeni nu se așteapta ca NATO sa invoce articolul 5 și sa intre in razboi cu Rusia din cauza unei tinichele cazute pe un camp romanesc. Nu este cazul. Rusia iși permite sa foloseasca spațiul aerian al Romaniei și al altor vecini pentru a lansa atacuri cu rachete asupra Ucrainei pentru un singur…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va gazdui miercuri, 6 septembrie 2023, la Palatul Cotroceni, cea de-a VIII-a ediție a Summitului Inițiativei celor Trei Mari (I3M), anunța Administrația Prezidențiala intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, la evenimentul la nivel inalt vor fi prezenți reprezentanți…