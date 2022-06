Zilele Zalăului 2022?

Mai multe persoane ne-au scris pe adresa redactiei si ne intrebau daca in acest an, municipalitatea va organiza mult asteptatele Zilele orasului.Din pacate purtatorul de cuvant al primariei Cristian Birjac, ne-a declarat ca nici in acest an nu se vor tine decizia fiind luata de catre administratia locala.Daca anii trecuti nu s-au tinut Zilele orasului din… [citeste mai departe]