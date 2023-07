Intervenții în noapte ale salvamontiștilor din Bușteni, pentru recuperarea unor turiști obosiți și neechipați corespunzător V. Stoica Turiștii care nu cunosc nimic din regulile muntelui apeleaza sistematic la salvamontiști pentru a-i ajuta in situații critice. Salvamontiștii din Bușteni au avut, din nou, intervenții pentru recuperarea de pe traseele montane a unor turiști nepregatiți fizic și neechipați corespunzator, care au avut nevoie de ajutorul lor ca sa coboare de pe munte. ”Cei nepregatiți pentru parcurgerea unui traseu montan au avut din nou de suferit. Salvamontiștii au avut ieri (n.n. – duminica) patru intervenții care s-au incheiat tarziu in noapte. Cinci victime au fost recuperate de pe trasee, patru cu… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

