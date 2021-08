Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Sebeș aduce la cunoștința cetațenilor ca miercuri, 28 iulie 2021, incepand cu ora 23.00, se vor desfașura intervenții de dezinsecție pe raza domeniului public al Municipiului Sebeș. Zonele vizate sunt: parcurile aflate pe domeniul public, cartierele de blocuri, arterele principale.…

- Primaria Municipiului Sebeș aduce la cunoștința cetațenilor ca miercuri, 28 iulie 2021, incepand cu ora 23.00, se vor desfașura intervenții de dezinsecție pe raza domeniului public al Municipiului Sebeș. Zonele vizate sunt: parcurile aflate pe domeniul public, cartierele de blocuri, arterele principale.…

- Primaria Municipiului Sebeș aduce la cunoștința cetațenilor ca miercuri, 28 iulie 2021, incepand cu ora 23.00, se vor desfașura intervenții de dezinsecție pe raza domeniului public al Municipiului Sebeș. Zonele vizate sunt: parcurile aflate pe domeniul public, cartierele de blocuri, arterele principale.…

- Avand in vedere avertizarea meteorologica din aceasta seara, intervențiile de dezinsecție vor fi reprogramate in zilele urmatoare. Vom reveni cu un anunț in acest sens, au precizat, miercuri, reprezentanții administrației locale. Știrea inițiala Primaria Municipiului Sebeș aduce la cunoștința cetațenilor…

- Primaria Municipiului Sebeș aduce la cunoștința cetațenilor ca miercuri, 30 iunie 2021, incepand cu ora 23.00, se vor desfașura intervenții de dezinsecție pe raza domeniului public al Municipiului Sebeș. Zonele vizate sunt: parcurile aflate pe domeniul public, cartierele de blocuri, arterele principale.…

- Primaria Municipiului Sebeș aduce la cunoștința cetațenilor ca miercuri, 30 iunie 2021, incepand cu ora 23.00, se vor desfașura intervenții de dezinsecție pe raza domeniului public al Municipiului Sebeș. Zonele vizate sunt: parcurile aflate pe domeniul public, cartierele de blocuri, arterele principale.…

- Primaria Municipiului Sebeș aduce la cunoștința cetațenilor ca miercuri, 30 iunie 2021, incepand cu ora 23.00, se vor desfașura intervenții de dezinsecție pe raza domeniului public al Municipiului Sebeș. Zonele vizate sunt: parcurile aflate pe domeniul public, cartierele de blocuri, arterele principale.…

- In perioada 28 iunie – 5 iulie 2021, Primaria Municipiului Zalau, prin prestatorul de servicii SC Coral Impex SRL, efectueaza al doilea tratament de dezinsecție din acest an. Acțiunea va fi desfașurata pe domeniul public și privat, in scarile de bloc și la gospodarii individuale.Pe domeniul public,…