Intervenții chirurgicale realizate in premiera de medicii din Maternitatea Buzau. In unitatea medicala s-a realizat prima histerectomie totala cu anexectomie bilaterala laparoscopic la o pacienta in varsta de 45 de ani, care avea o patologie a uterului și a ovarelor. Aceasta operație a fost efectuata de catre medicul specialist, obstetrica și ginecologie, Dr. Rusu Nicolae ajutat de catre șeful secției Obstetrica și Ginecologie I, medic primar, Dr. Șerbanoiu Claudiu. De asemenea, tot in luna decembrie, s-a efectuat o alta operație laparoscopica. S-a practicat histerectomie subtotala cu conservarea…