Intervenții chirurgicale de excepție pentru salvarea unui singur pacient O echipa medicala de la Secția Pneumologie a Spitalului Clinic Județean de Urgența (SCJU) Bihor, coordonata de dr. Alin Suciu, pneumolog, a realizat doua intervenții chirurgicale – una in premiera naționala și alta in premiera județeana, pentru salvarea unui pacient aflat in stare grava. Este vorba despre un pacient in varsta de 45 de ani cu insuficiența respiratorie severa in urma unei obstrucții tumorale traheale, cu capacitate pulmonara de numai 25% și risc de deces. ”Au fost doua intervenții la același pacient, la interval de cateva zile. Prima intervenție s-a realizat la nivelul traheei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un pacient de 45 de ani, diagnosticat cu insuficienta respiratorie severa din cauza unei obstructii tumorale traheale, a fost salvat printr-o interventie chirurgicala efectuata, in premiera nationala, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Bihor, a informat joi purtatorul de cuvant al unitatii…

