Intervenție de urgență a Pompierilor la mall – iese fum din zona unui restaurant Astazi, 26.11.2022, ora 21:54, ISU Timiș a primit solicitarea de intervenție pentru o degajare de fum in complexul comercial Iulius Town, in apropierea unui restaurant. La fațalocului s-au deplasat de urgența 22 de pompieri cu 3 autospeciale de stingere, o autospeciala de prima intervenție și comanda, o autospeciala de lucru și salvare de la inalțime și un echipaj SMURD. Pana in acest moment, nu s-a impus evacuarea persoanelor din complexul comercial, pompierii lucreaza pentru localizarea incendiului din tubulatura de evacuare a gazelor de la bucataria unui restaurant. Actualizare incendiu La… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

