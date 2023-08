Un barbat in varsta de 56 de ani din județul Bacau a fost supus cu succes unei intervenții chirurgicale complexe pentru tratarea maladiei aorto-iliace, o patologie cunoscuta ca ocluzia arterei iliace externe drepte. Echipa medicala responsabila de rezolvarea acestui caz dificil a fost condusa de Dr. Marian Cozmin-Eugen, medic specialist in chirurgie vasculara, și Dr. […] Articolul Intervenție chirurgicala de succes in lupta impotriva maladiei aorto-iliace la Spitalul Sf. Ierarh Irinarh din Onești apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! .