- Un barbat a murit in noaptea de marți spre miercuri, dupa ce a fost impușcat de forțele de ordine in timpul unui protest desfașurat in sudul capitalei Libanului, Beirut, a informat agenția naționala de știri a Libanului, citata de Le Figaro și preluat de mediafax.Potrivit aceleiași surse,…

- Numerosi manifestanti au patruns neautorizat, marti seara, in sediul Ministerului francez pentru Studii Superioare si Cercetare, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.Incidentele au avut loc in cursul unui protest izbucnit la patru zile dupa ce un student s-a incendiat…

- Forțele de ordine din Hong Kong au folosit gaz lacrimogen într-un campus universitar, marți, la o zi dupa ce un protestatar a fost împușcat și un alt barbat a fost ars de viu, în unul dintre cele mai violente episoade din ultimele cinci luni de proteste antiguvern, scrie Reuters. …

- Politia nu ofera vreo informatie despre persoana arestata si anunta ca este pe cale ”sa stabilizeze situatia”, potrivit news.ro.Mai multe focuri de arma s-au auzit, iar presupusii autori au fugit de la fata locului cu o masina, au anuntat anterior fortele de ordine, care i-au indemnat pe locuitori…

- Un barbat inarmat a blocat in aceasta dupa-amiaza un pod din Kiev, situat peste Nipru, amenintand ca il va arunca in aer. Poliția a izolat imediat cartierul, a oprit traficul auto și circulația metroului in zona pe pod, interzicand și accesul jurnaliștilor in zona, informeaza Sputnik News. #Київ: На…

- Carrie Lam, liderul de la Hong Kong, va anunta miercuri retragea oficiala a proiectului de lege privind extradarea, care a provocat protestele din ultimele trei luni, potrivit presei locale. O sursa guvernamentala a confirmat informatia pentru agentia Reuters. Propunerea legislativa…

- Poliția din Hong Kong a fost nevoita sa foloseasca pentru a doua zi la rând gaze lacrimogene în timpul manifestațiilor de duminica din acest teritoriu, scrie Mediafax, citând Reuters. De asemenea, forțele de ordine au facut uz de tunurile cu apa, care nu au mai fost folosite…

