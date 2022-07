Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de interventie imediata pentru prevenirea si combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor si bunurilor acestora, in intravilanul…

- Intervenția imediata impotriva urșilor permisa și in extravilanul localitaților. Legea a fost adoptata in Parlament Parlamentul a adoptat miercuri, dupa reexaminarea ceruta de președinte, legea care permite intervenția imediata impotriva urșilor periculoși, nu doar in interiorul, ci și in exteriorul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care vizeaza reglementarea cadrului pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii aeroporturilor regionale cu un trafic situat intre 200.000 si 3.000.000 pasageri/an. Legea are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonantei…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-COV-2. Legea are ca obiect de reglementare aprobarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, legea care prevede majorarea de la 100 km/h la 120 km/h a limitei maxime de viteza in afara localitatilor, pe drumurile expres. Proiectul de lege semnat de USR a fost adoptat de Parlament pe 13 aprilie, relateaza News.ro. Presedintele a semnat decretul privind…

- OFICIAL, Codul rutier modificat: Limita de viteza maxima 120 km/h pe drumurile expres, in afara localitaților. Lege promulgata Legea care prevede majorarea de la 100 km/h la 120 km/h a limitei maxime de viteza in afara localitatilor pe drumurile expres a fost promulgata joi de președintele Klaus Iohannis.…

- Activitatea persoanelor fizice autorizate, recunoscuta ca vechime de munca. Legea a fost promulgata Activitatea economica desfasurata ca PFA este recunoscuta ca fiind vechime in munca si, dupa caz, vechime in specialitate. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru completarea Ordonantei…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/2020 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "O familie, o casa".