- Prințul Harry se intoarce miercuri (7 iunie) la Inalta Curte din Londra pentru a doua zi de interogatoriu cu privire la afirmațiile sale potrivit carora tabloidele britanice l-au vizat prin harțuire telefonica și alte comportamente ilegale. Prințul, care a devenit marți primul membru al familiei regale…

- Prințul Harry a declarat ca interceptarile telefonice au fost practicate la scara larga de presa britanica și ca s-ar simți nedreptațit daca Inalta Curte de la Londra ar decide ca nu a fost o victima, scrie Reuters.

- Printul Harry va deveni primul membru de rang inalt al familiei regale britanice care va depune marturie in instanta in ultimii 130 de ani, atunci cand se va prezenta saptamana viitoare in procesul sau impotriva unui grup de ziare pe care il acuza de comportament ilegal, relateaza Reuters.Harry,…

- Actorul britanic Hugh Grant, care, impreuna cu prințul Harry, a dat in judecata compania de presa britanica a lui Rupert Murdoch pentru piraterie telefonica și alte acuzații, poate continua cu o parte din pretențiile sale, dar altele sunt tardive, a decis vineri Inalta Curte din Londra.Hugh Grant,…

- Plata din 2020 a fost dezvaluita in documentele avocaților prințului Harry, in cadrul acțiunii sale in justiție impotriva News Group Newspapers la Inalta Curte, scrie BBC. Prințul Harry a dat in judecata publicația pentru o presupusa colectare ilegala de informații.Documentele nu dezvaluie suma pentru…

- Printul Harry si-a facut aparitia, luni dimineata, la Inalta Curte din Londra, unde are loc o audiere impotriva editorului Daily Mail, Associated Newspaper, acuzat de mai multe vedete ca a strans ilegal informatii despre acestea, noteaza BBC.In imaginile difuzate de postul de stiri Sky News, printul…

