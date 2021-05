Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a supus dezbaterii publice un proiect care prevede reorganizarea Academiei de Politie. Proiectul propune eliminarea studiilor doctorale din cadrul institutiei si desfiintarea Facultatii de Arhivistica.

- Proiectul de lege pus in dezbatere publica de catre Ministerul Afacerilor Interne face referire și la posesorii de permise emise in strainatate și care au incalcat legea rutiera pe drumurile din Romania. In prezent, se arata in documentul citat, Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgența a Guvernului…

- Opt studenți ai Facultații de Jandarmi de la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București iși fac stagiul de practica in cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava. Conform unui comunicat al unitații sucevene, pina in data de 14 martie, viitorii ofițeri jandarmi participa la misiuni…

- Studentii Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti efectueaza un stagiu de practica la Penitenciarul Targu Jiu. Acestia trebuie sa se acomodeze cu detinutii sectiile de detinere si mai ales cu supravegherea persoanelor private d...

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat zilele trecute ca a crescut numarul de locuri din scolile de agenți si din Academia de Politie, anunțand totodata ca se vor face, in continuare, si angajari din sursa externa, pentru a acoperi deficitul mare de personal din Ministerul Afacerilor Interne…