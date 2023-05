Stiri pe aceeasi tema

- „La data de 2 mai 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Investigații Criminale au primit un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis pe numele unui barbat, de 46 de ani”, anunța Poliția Capitalei. „La acest moment se desfașoara activitați specifice,…

- Curtea de Apel Bacau a decis, marți, definitiv, ca Gheorghe Moroșan și soția sa Aurelia, acuzați ca au sechestrat și ucis doi muncitori care lucrau in apartamentul lor, vor sta in spatele gratiilor 30 de ani, respectiv 12 ani. Instanța a menținut, astfel, decizia data de Tribunalul Bacau in toamna anului…

- George Pian, un membru al clanului Duduianu devenit influencer pe site-urile de socializare, a marturisit, in exclusivitate pentru SPYNEWS, ca și-a ascuns familia, de teama ca aceasta sa nu fie lichidata, fiiindca nu a platit o taxa de protecție.

- FCSB inca iși cauta un A1 dupa plecarea lui Leo Strizu. Gigi Becali are pe masa mai multe piste pe care poate merge, insa pana la numirea unui nou principal a ținut sa stabileasca condițiile in care un tehnician va conduce echipa. Practic, patronul FCSB e categoric. La FCSB A1 conduce antrenamentele,…

- Margherita de la Clejani a scapat definitiv de pușcarie, dupa ce hotararea judecatorilor a ramas definitiva in dosarul in care Biroul Executari Penale solicitase inlocuirea amenzii de 40.000 de lei cu 200 de zile de inchisoare.

- Barbatul din Constanta care a amenintat luptatorii SAS aflati in misiune a fost arestat preventive pentru 30 de zile, anunța news.ro.”La data de 11 martie a.c., Judecatoria Constanta a dispus luarea masurii arestarii preventive, pentru 30 de zile, fata de un barbat, de 32 de ani, sub aspectul savarsirii…

- Curtea de Apel Constanta, decizie finala in dosarul Sarda Fish SRL In prima instanta, Judecatoria Constanta, prin sentinta penala nr.1255 11.10.2022, a incetat procesul penal fata de Liliana Camelia Datcu dar si fata de Matei Datcu. In cauza, Liliana Camelia Datcu a fost suspectata de uz de fals in…

- Marius Marian Ivancea, alias What's Up, a scapat definitiv de procesul deschis de o companie de telefonie mobila, dupa ce reclamanta și-a retras plangerea, iar artistul, evident, n-a contestat decizia.