- Un barbat de 47 de ani si-a agresat sotia si a distrus usa de acces in imobil, iar cand femeia a chemat politistii acestia au constatat ca barbatul era urmarit national. Individul avea de executat o condamnare pentru mai multe infractiuni rutiere. „La data de 22 septembrie 2022, politisti ai Directiei…

- Femeia judecata pentru ca și-a ucis trei dintre copii pe care apoi i-a ingropat și-a aflat miercuri pedeapsa finala. Ana Pardau, din satul Poiana Negri, comuna Dorna Candrenilor, a fost condamnata la 15 ani de inchisoare. Soluția a fost pronunțata de magistrații de la Curtea de Apel Suceava, care ...

- Cristian Cioaca, soțul Elodiei Ghinescu, și-a dat in judecata propriul fiu, Patrick, acum in varsta de 17 ani.Cristian Cioaca a depus la Curtea de Apel Brașov o contestație in anulare pentru ”alterarea integritații datelor informatice”, in legatura la un dosar inceput in 2011 și finalizat 3 ani mai…

- Curtea de Apel Bucuresti a mentinut, joi, decizia Tribunalului Bucuresti prin care a fost admisa cererea fostului presedinte al Camerei Deputatilor, Bogdan Olteanu, de suspendare a executarii pedepsei de cinci ani de inchisoare primite in dosarul in care a fost condamnat pentru trafic de influenta.…

- Cetateanul german Pop Zeno a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti, la 3 ani inchisoare cu suspendare, dupa ce vandut piese de tezaur furate din situl arheologic din Muntii Orastiei - Sarmizegetusa Regia, printre care o bratara de aur de aproape un kilogram, podoabe dacice, monede…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Suceava au dat sentința finala in cazul unui barbat din Vama, trimis in judecata pentru ca a violat o fata in varsta de 17 ani, in mașina. Gheorghe Sandu Fierar, care are aproape 50 de ani, are de executat 4 ani și 7 luni de inchisoare. El a executat deja in jur de ...