- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, a anunțat, joi, ca 50 milioane de euro din PNRR vor fi alocați pentru realizarea unui numar de 150 de servicii de zi la nivel local dedicate protecției copiilor. „50 milioane de euro din PNRR este suma ce va fi alocata pentru realizarea…

- Cele mai populare cautari ale romanilor pe Google in acest an. Lista de „rețete” este deschisa de o prajitura cu o denumire surprinzatoare: „Sa fac spume daca știu”. Jucatoarea de tenis Emma Raducanu a generat și ea un interes ridicat in cautari. Cele mai populare cautari ale romanilor pe…

- Vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultura, Victor Negrescu a solicitat, in plenul Parlamentului European, intervenția Uniunii Europene (UE) pentru a proteja dreptul la educație al copiilor din Romania in contextul in care aproximativ 40% dintre școli raman inchise din cauza pandemiei. “Pandemia…

- Peste 150 de parinți au semnat o petiție online prin care cer anularea hotaririi Ministerului Educației și Cercetarii care prevede prelungirea vacanței de toamna a elevilor cu inca șapte zile. Semnatarii iși exprima nemulțumirea și susțin ca recuperarea orelor ar obosi foarte mult școlarii mici, iar…

- Secretarul de Stat Raed Arafat a declarat ca școlile private nu sunt obligate sa dea vacanța elevilor in urmatoarele doua saptamani in cazul in care cursurile se desfașoara online, acestea putand avea o abordare proprie „Noi facem protecție, nu este discriminare, este abordare diferita. Și…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, se declara din nou impotriva ideii de invațamant online, el aratand ca datele privind infectarile indica faptul ca, in ultima saptamana, rata de imbolnavire in randul elevilor și al cadrelor didactice a scazut fața de saptamanile anterioare. „Imi place sa cred ca…

- Situația COVID din unitațile de invațamant preuniversitar din județul Argeș, actualizata in data de 29.09.2021. Numar de elevi confirmați COVID (aflați in online) 155 Numar profesori confirmați COVID (aflați in online) 41 Numar total personal didactic auxiliar și nedidactic confirmați COVID 12…