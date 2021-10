Ungaria va primi tehnologia și patentul pentru a produce vaccinul rusesc anti-Covid Sputnik V intr-o uzina maghiara in prezent in construcție, dupa cum a declarat ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto. Vaccinul Sputnik V, utilizat pe scara larga in Rusia și aprobat in alte peste 70 de țari, este inca in curs de examinare de catre Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) și Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA). „Exista o cerere imensa pentru vaccinul rusesc in intreaga lume, iar Ungaria are un interes economic in participarea la producție”, spune Szijjarto, adaugand ca Ungaria și Rusia…