Interconectarea rețelelor de energie din UE blochează ieftinirea energiei Daca in Romania s-ar ieftini energia electrica ar pleca toata la export, avertizeaza Silvia Vlasceanu, directorul executiv al Asociației Producatorilor de Energie HENRO. Și asta din cauza interconectarii pieței energiei la nivelul UE, care a provocat probleme uriașe in toate sistemele. Guvernul trebuie sa-și asume decizii ferme și sa reporneasca toate capacitațile, dar și sa […] The post Interconectarea rețelelor de energie din UE blocheaza ieftinirea energiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

