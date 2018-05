Intemperii în Turcia: persoane rănite şi peste o sută de maşini luate de viitură Ploile torentiale si furtunile care s-au abatut sambata asupra capitalei Turciei, Ankara, au provocat pagube importante in special in cartierul Mamak, informeaza duminica agentia DPA. Peste o suta de masini au fost luate de viitura in cartierul din estul capitalei, a anuntat agentia de stiri Dogan. Mai multe persoane au fost ranite in urma inundatiilor, iar unele cladiri care functionau ca spatii comerciale au suferit pagube materiale. In imaginile surprinse in timpul furtunilor se poate observa ca in unele zone viitura puternica a desprins bucati din asfalt. "Este o catastrofa naturala. Nu exista… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O parte a capitalei turce, Ankara, a fost surprinsa sambata de o ploaie diluviana, care a provocat inundatii si a transformat strazile in torente, provocand ranirea a sase persoane, relateaza AFP. "Este o catastrofa naturala. Nu exista pierderi de vieti omenesti, dar sase persoane sunt ranite si exista…

- Un cutremur s-a produs marti in provincia Adiyaman, din sud-estul Turciei, soldandu-se cu ranirea a 39 persoane si cu avarierea mai multor cladiri, a informat de agentia de presa Anadolu, citata de Reuters.

- Un cutremur cu magnitudine de 5.2 grade pe scara Richter a avut loc marți in provincia Adiyaman din sud-estul Turciei, 39 de persoane fiind ranite, informeaza http://www.hurriyetdailynews.com. 13 raniți au fost transportați la spital in condiții grave. De asemenea, mai ...

- Un cutremur de magnitudinea 5.2 pe scara Richter a afectat provincia Adiyaman din sud-estul Turciei. Au fost ranite 39 de persoane iar unele cladiri au fost avariate, conform agentiei de stat Anadolu. Cutremurul, care a avut loc la ora 00:34, a avut o magnitudine 5.2 pe scara Richter si o adancime de…

- Turcia a instituit starea de urgenta dupa puciul din vara anului 2016, aceasta fiind extinsa de sase ori pana in prezent. Bozdag a precizat ca extinderea starii de urgenta vizeaza eliminarea gruparilor teroriste si extremiste de pe teritoriul Turciei si ca nu va avea efecte asupra cetatenilor…

- Cel putin opt persoane au fost ranite dupa ce o tornada violenta a lovit ieri seara in Casertano, Italia. Potrivit Corriere de la Sera, victimele au fost surprinse de vartej fie in masini fie pe jos. Acestea au fost lovite de obiecte luate de vant.Ploaia si vantul puternic au lovit mai ales San Nicola…

- Naufragiul a avut loc in zori langa Edirne (nord-vestul Turciei), in timp ce un grup de persoane neidentificate incercau sa ajunga in Grecia traversand fluviul de frontiera Evros (denumit Meric in turca si Marita in bulgara), precizeaza Dogan.Potrivit agentiei de presa turce, cel putin…

- Echipele de salvare turce desfasurau marti cautari pentru a gasi cel putin zece persoane, printre care si copii, date disparute dupa ce o ambarcatiune ce incerca sa ajunga clandestin din Turcia in Grecia a naufragiat, informeaza agentia de presa Dogan, preluata de AFP. Naufragiul a avut…