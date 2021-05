Intemperii în India: Cel puţin 4 morţi la apropierea unui puternic ciclon Cel putin patru persoane au murit in urma ploilor torentiale si vanturilor violente din India, unde se pregateste evacuarea a zeci de mii de persoane inainte de venirea unui puternic ciclon, au informat duminica autoritatile citate de EFE. Ciclonul Tauktae - prima furtuna tropicala majora a sezonului din India - se deplaseaza spre nord, paralel cu costa de vest a tarii, provocand vanturi puternice in mai multe state din India, potrivit serviciului meteo. Ciclonul ar trebui sa atinga uscatul in dreptul statului Gujarat (vest) luni seara, insotit de vanturi de intre 150 si 160 km/h. Patru persoane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

