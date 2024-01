Stiri pe aceeasi tema

- OpenAI deschide cutia pandorei: inteligența artificiala o sa fie folosita in scopuri militareOpenAI a autorizat utilizarea ChatGPT in scopuri militare, transmite The Intercept.Dezvoltatorul OpenAI a schimbat regulile de utilizare a tehnologiilor sale, inclusiv ChatGPT: interdicția de utilizare militara…

- Organizația din spatele ChatGPT, OpenAI, s-a aliat cu fostul director al Google, Eric Schmidt, și a lansat un program de granturi in valoare totala de 10 milioane de dolari, pentru cercetatori, studenți și laboratoare academice și non-profit, care fac cercetare in inteligența artificiala.

- Grupul german Axel Springer, care publica tabloidul Bild, a anuntat miercuri ca s-a asociat cu OpenAI, compania californiana care a creat ChatGPT, care il va plati pentru a furniza continuturi ale grupului media ca raspuns la intrebarile utilizatorilor, informeaza AFP și Agerpres.Conform termenilor…

- Dezvoltarea inteligenței artificiale este concentrata in mainile a prea puține companii, ceea ce le ofera o putere totala asupra acestei tehnologii care evolueaza rapid. O explozie a interesului pentru inteligența artificiala a fost starnita de ChatGPT al OpenAI la sfarșitul anului trecut, datorita…

- Sam Altman, CEO-ul firmei de inteligența artificiala OpenAI, a fost demis pe motiv ca membrii consiliului companiei nu mai au incredere in el. Odata cu Altman a plecat și Greg Brockman, președintele și cofondatorul OpenAI, care și-a dat singur demisia. Scandal la varful companiei de inteligența artificiala…

- Intr-o decizie suprinzatoare, Sam Altman a fost demis cu efect imediat din funcția de director general al OpenAI, organizație cunoscuta pentru lansarea platformei de inteligența artificiala generativa ChatGPT, la aproximativ un an de la debutul acesteia. Sam Altman, directorul executiv de profil inalt…

- Sunak a spus intr-un discurs ca inteligenta artificiala ”va aduce o transformare la fel de larga ca revolutia industriala, aparitia electricitatii sau nasterea internetului”, in timp ce a adaugat ca exista riscuri asociate acesteia. Premierul a spus ca inteligenta artificiala ar putea facilita construirea…

- Henry Kissinger a descris inteligența artificiala drept "cea mai mare provocare a timpurilor noastre", prezicand ca omenirea ar putea fi inlocuita de mașini in urmatorii cinci ani.Fostul diplomat de rang inalt a facut aceste comentarii in fața lui Mathias Dopfner, CEO al Axel Springer. O inregistrare…