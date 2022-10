Inteligența Artificială transformă pompierii în supereroi Cercetatorii din Scoția au dezvoltat o casca high-tech: folosește inteligența artificiala (AI) pentru a-i ajuta pe pompieri sa gaseasca și sa salveze mai repede victimele. Echipa, de la recent inauguratul National Robotarium din Edinburgh, a proiectat dispozitivul folosind senzori, camere termice și tehnologie radar. Echipamentul urmarește sa ii ajute pe pompieri sa se orienteze intr-un […] The post Inteligența Artificiala transforma pompierii in supereroi first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

