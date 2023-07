Inteligența Artificială și Inteligența Divină Omul rau a ințeles ca nu poate supraviețui ca singularitate și atunci l-a construit pe cel bun. Aceasta mașinarie binala macina și construiește progresul civilizației de mii de ani. Un motor nu poate funcționa alimentat de o baterie cu un singur pol. Cand Gorbaciov a renunțat la opoziția vestului, Reagan s-a bucurat, insa imediat dupa, au realizat ca se sinucid in filozofia lor militara fara adversar și s-au grabit sa-l aduca inapoi. E vechea formula dupa care funcționeaza povestea. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Forțele Aeriene ale SUA pariaza foarte mult pe inteligența artificiala (AI). Cea mai importanta forța aeriana din lume intenționeaza sa achiziționeze o mie de drone armate controlate de AI in urmatorii ani.

- Inteligența Artificiala caștiga tot mai mult in popularitate, iar 2023 va fi anul noilor aplicații dezvoltate cu AI. Indiferent daca sunteți pasionați de tehnologie, sunteți curioși sau doar interesați de inteligenței artificiale (AI), noua tehnologie apa

- ONU este de parere ca omenirea a ajuns in punctul in care este nevoie sa se pazeasca de Inteligenta Artificiala. Antonio Guterres, secretarul general, susține ideea dezvoltarii de software de tip Inteligența Artificiala (AI) pentru crearea unei agenții care sa se ocupe de monitorizarea acestui nou tip…

- Papa Francisc si-a reluat sambata activitatile dupa o zi de pauza din cauza unei stari febrile, a precizat Vaticanul, suveranul pontif avand in program mai multe audiente private, informeaza AFP.Papa Francisc, in varsta de 86 de ani, care a fost spitalizat din cauza unei bronsite in urma cu aproape…

- Un numar de 945 de sate vor fi conectate la internet de foarte mare viteza, prin Planul National de Redresare si Rezilienta, a transmis, luni, premierul Nicolae Ciuca. Consilierul de stat Sorin Costreie a prezentat un mesaj al prim-ministrului in deschiderea celei de-a VII-a editii a Festivalului de…

- Ziua Nationala a Regalitatii este celebrata anual in data de 10 mai, ca urmare a unei decizii adoptate in 2015 de Camera Deputatilor. CITESTE SI De Ziua Regalitații, regii Romaniei au fost comemorati la Catedrala Patriarhala 14:41 0 Crearea unui Comitet Roman pentru Inteligenta Artificiala si…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a semnat un ordin privind infiintarea, organizarea si functionarea Comitetului Roman pentru Inteligenta Artificiala, ca urmare a Memorandumului privind infiintarea acestui Comitet aprobat in sedinta Guvernului din data de 11 noiembrie…

- A aparut și prima biserica virtuala bazata pe Inteligența Artificiala , unde credincioșii se pot ruga și se pot spovedi online. Prima biserica virtuala, bazata pe Inteligența Artificiala, a fost lansata in Romania. Credincioșii se pot ruga online, pot vorbi cu un preot virtual sau iși pot dezvalui pacatele. …