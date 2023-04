Inteligența artificială înseamnă sfârșitul marilor afaceri americane? Afacerile mari(big business) au fost o parte integranta a vieții americane inca de la sfarșitul secolului al XIX-lea, iar astazi mai mulți angajați lucreaza pentru companii mari decat pentru cele mici. Situația s-ar putea sa se schimbe – in parte din cauza ascensiunii inteligenței artificiale. De exemplu, compania Midjourney genereaza imagini folosind inteligența artificiala. Are […] The post Inteligența artificiala inseamna sfarșitul marilor afaceri americane? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Start-up-ul OpenAI a declarat marți ca incepe sa lanseze un model puternic de inteligența artificiala cunoscut sub numele de GPT-4, pregatind terenul pentru proliferarea tehnologiei asemanatoare cu cea umana și pentru o mai mare competiție intre finanțatorul sau Microsoft Corp (MSFT.O) și Google de…

- In ziua in care implinește o saptamana de la lansare, consilierul inteligența artificiala al guvernului, ION, a transmis un mesaj in care ureaza La mulți ani femeilor cu ocazia zilei de 8 Martie și da detalii despre scopul sau și modul de funcționare, mulțumind totodata

- Premierul Nicolae Ciuca a prezentat In deschiderea ședinței de guvern de miercuri un chatbot de inteligența artificiala numit ION, dezvoltat de o echipa de cercetatori și profesori romani. Potrivit lui, este noul consilier guvernamental care il ajuta cu doleanțele romanilor.

- Elon Musk, șeful Tesla a abordat, in ultimele saptamani, experți in inteligența artificiala pentru a forma o echipa pentru construirea unui chatbot precum OpenAI de la ChatGPT. Musk, care a co-fondat OpenAI in 2015, dar a rupt legaturile cu startup-ul in 2018, a descris ChatGPT ca fiind un „bun infricoșator”.

- Americanul Joe Avery, un fotograf popular de pe Instagram, unde are peste 25.000 de urmaritori, a recunoscut ca este un șarlatan. Portretele sale perfecte sunt ale unor oameni care nu exista și au fost generate de inteligența artificiala, scrie portalul de arta Ars Technica . AI, inteligența artificiala,…

- Microsoft s-a grabit sa integreze sistemul in motorul sau de cautare, Bing, insa primul chatbot cu inteligența artificiala a facut furori in doar cateva luni de la lansare. Cum era de așteptat, utilizatorii s-au grabit sa-l testeze, iar unii au fost surprinși sa primeasca raspunsuri la care nu se așteptau.…

- Prima conferinta internationala privind utilizarea responsabila a inteligentei artificiale (AI) in domeniul militar, care vizeaza in special mentinerea rolului uman in procesul de luare a deciziilor cu privire la chestiuni de „viata sau moarte", va avea loc in Olanda, saptamana viitoare.

- ChatGPT este robotul conversațional despre care s-a vorbit foarte mult in ultima vreme. Este vorba de un program bazat pe inteligența artificiala și poate sa redacteze texte simple. Cat de corecte sunt informațiile pe care le folosește? Jurnaliștii au incercat sa afle „ce știe” despre Gigi Becali, FCSB,…