Stiri pe aceeasi tema

- Google a prezentat, in cadrul evenimentului dedicat Google Cloud, un nou produs din suita Workspace, numit Vids, de generare de videoclipuri pentru afaceri, cum ar fi pentru pitch-uri sau explicații scurte.

- Google are in vedere introducerea de funcții premium bazate pe inteligența artificiala generativa (AI) in motorul sau de cautare. Mișcarea ar marca prima data cand un produs principal Google se afla in spatele unui paywall. Cu toate acestea, experiența de cautare gratuita cu reclame va fi in continuare…

- Sa nu pui carul inaintea boilor, ne sfatuiește un gospodart care a carat multe in viața, in ordinea fireasca a lucrurilor… Pentru ca boii sunt tracțiunea, iar carul – avuția. Robotul Ion al guvernului, inteligența artificiala care a ajuns mandria țarii, ar spune: tineri familiști ingrijiți-va sa aveți…

- Anul acesta peste patru miliarde de cetațeni din intreaga lume vor putea vota. Experții se tem de manipularea de catre inteligența artificiala. O alianța formata din mai multe companii vrea sa previna acest lucru. The post ALEGERI IN PERICOL Cum vor fi manipulate alegerile folosind inteligența artificiala?…

- Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal susține intr-un articol publicat pe pagina institutiei si pe OpiniiBNR.ro, faptul ca Inteligența artificiala nu nu poate preveni crize financiare și economice, dar ar putea ajuta la atenuarea lor.

- Majoritatea liderilor de la nivel global cred ca inteligenta artificiala generativa (Gen AI) le va transforma organizația in urmatorii trei ani, arata un studiu al unei companii de consultanța.

- Experții in securitate cibernetica au explicat pentru „Adevarul“ ca Directiva pentru reglementarea inteligenței artificiale va fi un GDPR al A.I. care va incerca sa protejeze modul in care circula datele pe internet pentru a proteja oamenii de deepfake sau fake news.

- Inteligenta artificiala (AI) nu poate inlocui chiar acum majoritatea lucratorilor din punct de vedere al raportului cost/eficienta, se arata intr-un studiu amplu realizat de MIT (Massachusetts Institute of Technology), care cauta sa raspunda temerilor privind inlocuirea oamenilor cu AI in unele industrii,…