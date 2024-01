Stiri pe aceeasi tema

- In urmatoarele luni, preturile biletelor de avion ar putea fi decise de Inteligența Artificiala. Care nu stabileste doar tarifele in timp real, ci este capabila– datorita '''instruirii'' continue – sa identifice cheltuiala maxima pe care o poate suporta fiecare client in parte, scrie Il Corriere della…

- Prețurile biletelor de avion din urmatoarele luni ar putea fi stabilite de inteligența artificiala, anunța Corriere della Sera. Un program ar urma sa identifice pentru fiecare client in parte cheltuielile maxime pe care acesta este potențial dispus sa le suporte. Pentru un transportator precum Delta…

- O mulțime de oameni tranziteaza zilnic Aeroportul Otopeni. Fie ca pleaca in vacanța, fie ca se intorc sau poate aleaga dupa legaturi, turiștii nu lipsesc de pe aeroport. Aceștia sunt nevoiți sa-și potoleasca foame in ciuda prețurilor exorbitante.

- Vești bune pentru romani! CFR Calatori a anunțat, de curand, ca va introduce un nou tren pe ruta Brașov-București, in timp ce prețul biletelor s-a majorat. Iata cat trebuie sa plateasca calatorii pentru tichete!

- Tarifele aeriene, care au crescut vertiginos in timpul boom-ului de calatorie post-pandemic, vor ramane ridicate in 2024 și pentru mai mulți ani, potrivit analiștilor și directorilor din industrie. Costurile operaționale mai mari ale companiilor aeriene, utilizarea combustibililor de aviație sustenabili…

- Muzeul Luvru din Paris va majora anul viitor taxa de intrare de baza cu 29%, ceea ce sporeste ingrijorarea ca vizitatorii care vor veni la Paris pentru Jocurile Olimpice de anul viitor se vor confrunta cu o crestere a costurilor, scrie Reuters.Luvrul, care adaposteste "Gioconda" si care este cel…

- Prețurile biletelor de metrou din Paris aproape se vor dubla in timpul JO din 2024, a anunțat președintele regiunii capitalei franceze, adaugand ca rezidenții cu permise vor fi protejați de creșterea temporara, iar vizitatorii vor fi platiți „un preț corect”, potrivit Reuters. Prețurile biletelor de…

- Directorul Autoritații Aeronautice Civile Vasile Șaramet susține ca prețurile biletelor pentru cele trei curse anunțate de Wizz Air, care vor fi disponibile incepind cu data de 14 decembrie, urmeaza a fi ajustate. „Nu va uitați la prețuri”, a comunicat oficialul dupa ce, in ajun, internauții au criticat…