“Ministerul Finantelor da asigurari ca dispune de fondurile bugetare necesare pentru plata tuturor drepturilor salariale din sistemul bugetar. Din motive obiective, in data de 13 mai 2022, s-au inregistrat disfunctionalitati ale sistemelor informatice partajate care asigura transferul sumelor in sistemul bancar, precum si in sistemul de plati interbancare, inregistrandu-se intarzieri partiale la plata”, precizeaza sambata Ministerul Finantelor. Institutia precizeaza ca 60% din obligatiile de plata au fost realizate la timp, iar restul operatiunilor de transfer se vor realiza luni si ca in toate…