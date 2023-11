Întârzieri cu anii… Trenurile CFR au înregistrat mai mult de opt ani de întârzieri în 2022 Trenurile de calatori din Romania au inregistrat intarzieri cu anii doar in 2022. Reprezentanții CFR anunța ca intarzierile sunt in creștere de la un an la altul pentru ca nu se fac investiții in infrastructura feroviara. Anul trecut, trenurile de calatori au insumat 4.326.618 de minute de intarziere. Asta inseamna 8 ani și doua luni. Potrivit celui mai recent raport CFR peste 53% dintre podurile pe care circula trenurile au durata normala de funcționare expirata. „Cazurile de forța majora, de lucrarile de reparații ale infrastructurii feroviare, inclusiv la poduri și podețe, de societațile prestatoare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

