Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Oprița (42 de ani), antrenorul de la CSA Steaua, a comentat infrangerea cu Corvinul Hunedoara, 0-1, in urma careia „militarii” ar putea cobori sub locurile de play-off. In ultima etapa de Liga 2 din acest an, CSA Steaua a fost invinsa pe teren propriu, 0-1 cu Corvinul, gol Marius Lupu in minutul…

- Daniel Oprița, antrenorul de la CSA Steaua, a vorbit despre o posibila plecare din Ghencea. La finalul meciului Progresul Spartac - CSA Steaua, scor 1-6, Daniel Oprița a declarat ca vrea sa-și duca la bun sfarșit contractul cu „militarii”, scadent in vara anului 2024. Totuși, tehnicianul a spus ca este…

- CSA Steaua se lupta pentru accederea in play-off in acest sezon doar datorita atacantului Bogdan Chipirliu, golgeterul la zi din Liga 2. Intr-un sezon in care CSA Steaua nu are din nou dreptul la promovare și in care „militarii” au avut rezultate neașteptat de modeste, aflandu-se momentan in afara…

- Daniel Oprita i-a dat replica lui Florin Talpan dupa ce juristul CSA Steaua l-a criticat. Oprita a spus ca Florin Talpan nu poate fi oprit. Antrenorul lui CSA Steaua a dat de inteles ca ar vrea ca cineva din clubul Armatei sa ia atitudine in privinta lui Florin Talpan. Oprita a zis ca nu mai […] The…

- Florin Talpan l-a facut praf pe Daniel Oprita, dupa ce CSA Steaua a remizat cu Rapid, in Cupa Romaniei. Juristul „militarilor” a declarat ca echipa ros-albastra trebuia sa ii invinga pe giulesteni. Acesta a mai dezvaluit si ce salariu are Oprita in Ghencea. Florin Talpan a mai declarat ca si CSA Steaua…

- CSA Steaua și Rapid au remizat, scor 0-0, in runda secunda a grupei B din Cupa Romaniei Betano. Florin Talpan, juristul clubului „militar”, a fost agresiv la interviurile de dupa meci. Florin Talpan a fost prezent in Ghencea. Juristul crede ca Daniel Oprița ar fi trebuit sa obțina mai mult din duelul…

- CSA Steaua și Rapid se dueleaza in runda secunda a grupei B din Cupa Romaniei Betano. Marius Lacatuș, legenda „militarilor”, crede ca derby-ul este mai dezechilibrat ca niciodata. Daniel Oprița a apelat la o formula cu 5 fundaș pentru duelul din Ghencea. Marius Lacatuș spune ca antrenorul Stelei a…

- CSA Steaua a invins-o pe Ceahlaul Piatra Neamț, joi dupa-amiaza, in primul meci al etapei a 11-a din liga secunda. „Militarii” s-au impus cu 3-1 și, chiar daca nu dețin drept de promovare, s-au apropiat la un singur punct de locurile de play-off. Suporterii Stelei nu s-au inghesuit la stadion nici…