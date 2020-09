Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirile intre prieteni sau familii vor fi interzise in Birmingham, al doilea oras ca marime din Marea Britanie, din cauza cresterii numarului de cazuri de COVID-19, au declarat vineri autoritatile locale, in conditiile in care epidemia ia amploare in toata tara, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Masura interzicerii grupurilor mai mari de sase persoane, in spatiile publice vizeaza atat locurile inchise cat si cele deschise, a anuntat guvernul britanic, potrivit sursei citate mai sus. Masurile urmeaza sa intre in vigoare la data de 14 septembrie 2020 si vor fi valabile doar pe teritoriul Angliei,…

- Adunarile sociale mai mari de 6 persoane vor fi considerate ilegale in Anglia de luni, 14 septembrie, din cauza creșterii numarului de persoane infectate cu COVID-19, dar vor fi și anumite excepții.Potrivit BBC, interdicția se va aplica atat persoanelor care se intalnesc in aer liber, cat și celor care…

- Consilierii principali din cadrul serviciilor medicale din Regatul Unit au avertizat asupra asupra riscurilor mult mai mari ale absentei de la cursuri ale copiilor in comparatie cu cele asociate COVID-19. Copiii trebuie sa se intoarca la scoala dupa vacanta de vara, au transmis acestia, relateaza Reuters,…

- Un numar total de 313.798 de persoane au fost testate pozitiv pentru COVID-19 in Marea Britanie, 270.971 dintre acestea in Anglia, echivalentul a doar 0,5- din populatia regatului. Cu toate acestea, un studiu care a testat peste 100.000 de indivizi pe teritoriul Angliei in scopul detectarii prezentei…

- Milioane de britanici de peste 50 de ani ar putea fi obligați sa ramana in case, o masura inclusa in planurilor premierului Boris Johnson de a evita o noua carantina naționala. Șeful guvernului britanic e precaut! Johnson nu e pregatit sa ridice toate restricțiile, mai ales pentru ce a crescut numarul…

- Mii de kilometri de noi piste de biciclete și biciclete disponibile pe baza de vouchere sunt parti ale noilor planuri de relansare au fost facute publice marti, de Executivul de la Londra. De asemenea, aceasta noua schema guvernamentala ofera bonuri de reparație, in valoare nominala de 50 de lire…

- Saptezeci si trei de muncitori sezonieri la o ferma de legume de langa Malvern, comitatul West Midlands din centrul Angliei, au fost testati pozitiv la noul coronavirus, luandu-se decizia ca in jur de 200 de lucratori sa intre in autoizolare, ca masura de precautie, au anuntat duminica agentia Public…