CEO-ul OpenAI, Sam Altman, iși va uni forțele cu conducerea unor companii precum Microsoft și Google, saptamana aceasta, ca o intalnire secreta a elitei de afaceri și politice, care incepe la Lisabona, Portugalia. Inteligența artificiala va fi in fruntea agendei, deoarece șeful ChatGPT se va intalni cu CEO-ul Microsoft Satya Nadella, șeful DeepMind Demis Hassabis