Stiri pe aceeasi tema

- Presedintii celor doua Corei s-au intalnit sambata la un al doilea summit la Panmunjom, dar spre deosebire de summitul istoric desfasurat in acelasi loc in luna aprilie, acesta nu a fost facut public inaintea intalnirii, scrie agerpres.ro.

- Presedintii celor doua Corei s-au intalnit la un al doilea summit la Panmunjom, dar spre deosebire de summitul istoric desfasurat in acelasi loc in luna aprilie, acesta nu a fost facut public inaintea intalnirii, informeaza presedintia sud-coreeana, citand agentiile Reuters si dpa. La summitul din aprilie,…

- Presedintele american, Donald Trump, a amintit luni satul Panmunjom de la frontiera dintre cele doua Corei ca posibil loc de intalnire pentru summitul sau istoric cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, potrivit AFP si Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a apreciat luni, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca satul Panmunjom de la frontiera dintre cele doua Corei este, fara indoiala, cel mai potrivit sa gazduiasca intalnirea sa cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, relateaza Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a evocat luni satul Panmunjom de la frontiera dintre cele doua Corei ca posibil loc de intalnire pentru summitul sau istoric cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, relateaza AFP si Reuters. ''Casa Pacii, de la frontiera dintre Coreea de Nord…

- Liderii celor doua Corei au semnat vineri ”Declaratia de la Panmunjom”, la finalul unui summit istoric intre cei doi vecini aflati teoretic in continuare in razboi, relateaza AFP, care prezinta principalele elemente ale acestui text, parafat in cadrul primului summit intercoreean din ultimii 11 ani.”DENUCLEARIZARE”…

- Presedintele american Donald Trump a salutat vineri întâlnirea dintre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele sud-coreean Moon Jae-in, recunoscând acest summit istoric chiar daca a exprimat dubii cu privire la cât de mult ar putea dura diplomatia pozitiva, informeaza…

- Primele imagini transmise in direct de la summitul inter-coreean de la Panmunjom l-au prezentat vineri pe presedintele sud-coreean Moon Jae-in intampinandu-l cu un zambet pe liderul nord-coreean Kim Jong Un la linia de demarcatie dintre cele doua Corei, relateaza Yonhap si Reuters. Foto: (c) AP/AP…