- Spiritul Craciunului inseamna inainte de toate a darui celor din jurul nostru. Acțiunea „Vine, vine Moș Craciun” este dedicata copiilor și varstnicilor cu scopul de a aduce bucurie in pragul sarbatorii Craciunului. Cadourile, pe care Moșul le-a lasat la Uniunea Polonezilor din Romania, au ajuns la preșcolarii…

- Moș Craciun a ajuns și anul acesta cu daruri la preșcolarii și elevii din comuna Vatra Moldoviței. Moșul a fost ajutorul Primariei și al Consiliului Local Vatra Moldoviței, care au oferit cadourile celor 410 copii de la unitațile de invațamant din comun. Zilele trecute, in toate unitațile școlare ...

- Nimic nu se compara cu bucuria din ochii copiilor atunci cand il vad in fața lor pe Moș Craciun așa ca Emanuel Spataru, primarul comunei Razvad, l-a convins și in acest an pe Moșul sa treaca pe la școlile și gradinițele din comuna lui. Batranul bland, cu barba alba și toiag a avut cate un ... Citește…

- Astazi, cu o saptamana inaintea Craciunului, copiii din Academia FCSB au primit cadouri din partea lui Moș Craciun. Moșul a avut cateva ajutoare speciale, pe jucatorii liderului campionatului. La ora pranzului, o parte dintre copiii din Academia FCSB au trait momente speciale. ...

- Surpriza de poveste in cartierul Nicolae Grigorescu din Deva! Joi a fost vreme de daruit. Peste 120 de copii care locuiesc in blocurile sociale si camerele de camin au primit cadouri de la Mos Craciun. Cel mai asteptat personaj al sarbatorilor de iarna a ajuns in cartier insotit de Juniorii…

- Așteptarea a luat sfarșit! In aceasta seara, Moș Craciun sosește la Targoviște. Moșul va fi darnic și anul acesta și preț de trei seri va imparți daruri copiilor care vor veni la casuța din Piața Tricolorului. Moș Craciun va veni cu tot alaiul in tradiționala parada. Se va porni in jurul orei 17.00,…

- Miercuri, spiritul sarbatorilor a patruns pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, unde Universitatea Craiova și-a intampinat suporterii de toate varstele la Sarbatoarea Pomului de Craciun. Atmosfera festiva a fost intreținuta de colindatorii de la Palatul Copiilor din Craiova și Generația Folk, iar…

- Veste excelenta pentru copiii din Titu! Moș Craciun va ajunge in acest in orașul din sudul județului și va imparți cadouri tuturor micuților. Moșul va poposi in Sala de sport ,,Dumitru Miu” din oraș, duminica 17 decembrie, la ora 10.00. Alaturi de batranul cu barba alba va ajunge și un elf magic, care…