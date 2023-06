Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii-sefi ai DNA si DIICOT, procurorii generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel din tara si prim-procurorii parchetelor de pe langa tribunale au participat, luni, la Parchetul General la o intalnire pe tema proiectului de lege privind pensiile de serviciu ale magistratilor. Procurorii…

- La data de 20 iunie 2023, ora 11:00, s-a intrunit Adunarea Generala a procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, convocata de prim-procurorul acestei unitati de parchet la solicitarea unei treimi din numarul procurorilor, in temeiul art. 123 alin. 4 din Regulamentul de ordine…

- Consiliul Superior al Magistraturii a adresat, marti, o scrisoare Comisiei Europene in legatura cu proiectul de lege privind pensia de serviciu a magistratilor in care precizeaza ca sistemul judiciar „intelege si sprijina” initiativa legislativa care vizeaza eliminarea inechitatilor din cadrul sistemului,…

- 37 de asociatii ale magistratilor din Europa au solicitat unanim autoritatilor romane sa nu puna in practica proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistratilor, avertizand ca acesta reprezinta o amenințare la adresa independenței sistemului judiciar și a statului de drept.Asociatia…

- Adunarile generale ale procurorilor de la Parchetul General, DNA si DIICOT, intrunite vineri la solicitarea CSM, au adoptat un punct de vedere in care sustin ca proiectul de lege privind cresterea varstei de pensionare la 65 de ani propus in prezent are drept consecinta directa crearea unei discriminari…

- In contextul demersului legislativ referitor la modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, aflat in prezent pe rolul Camerei Deputaților, in calitate de Camera decizionala, Consiliul Superior al Magistraturii subliniaza necesitatea unui dialog interinstituțional…