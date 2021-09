Întâlnire încordată Barna – Iohannis Intalnirea dintre copreședintele USR PLUS Dan Barna și președintele Klaus Iohannis, care a avut loc pe 7 septembrie, la Cotroceni a fost una tensionata, in care reproșurile au curs de ambele parți, susțin surse bine informate. Potrivit acestora, in decursul discuției care a durat 21 de minute, Barna l-a comparat pe Iohannis cu fostul ministru […] The post Intalnire incordata Barna – Iohannis appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ședința de Guvern de vineri are pe ordinea de zi 5 proiecte educaționale și proiectul de hotarare de guvern Romania Educata, proiectul pe care l-a realizat Klaus Iohannis impreuna cu consilierii sai de la Cotroceni, in al doilea mandat. Guvernul urmeaza sa se reuneasca in sedinta vineri pentru a discuta…

- Copreședintele USR PLUS Dan Barna s-a declarat dezamagit de discuția cu președintele Klaus Iohannis, pe care a catalogat-o ca fiind “mai mult formala, chiar benigna”. Barna a susținut ca USR PLUS este deschis la negocieri, doar daca premierul Florin Cițu va fi schimbat din funcție, iar șeful statului…

- Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș nu va fi prezent la discuțiile pe care Dan Barna le va avea marți dupa-amiaza la Cotroceni, la ora 16, pe tema crizei din coaliția de guvernare. Dacian Cioloș, care este și președintele grupului Renew Europe, are o vizita de lucru la Palatul Elysee, cu Emmanuel…

- Copreședintele USR PLUS Dan Barna a declarat, luni seara, cand a anunțat ruperea coaliției de guvernare, ca a fost sunat de la Palatul Cotroceni sa fie prezent marți dupa-amiaza la o intalnire cu președintele Klaus Iohannis. Dan Barna a explicat ca planul A a fost moțiunea de cenzura impotriva lui Florin…

- Președintele Klaus Iohannis l-a cheamat, luni, pe premierul Florin Cițu la Cotroceni. Intalnirea are loc la ora 12.30, pe tema crizei guvernamentale. Președintele a intervenit, in urma cu doua zile, in scandalul din coaliție, cand a facut apel la USR PLUS sa revina la masa negocierilor alaturi de PNL,…

- Un raspuns neașteptat sau pentru unii așteptat a venit din partea premierului Florin Cițu in cadrul unui interviu acordat Televiziunii Publice. Cițu a fost intrebat daca s-a gandit sa candideze la prezidențiale. “Pas cu Pas” a raspuns Florin Cițu, acesta fiind titlul carții lansata de Klaus Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis, premierul Florin Citu si viceprim-ministrul Dan Barna vor participa duminica la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, organizate in Portul Militar Constanta. Intalnirea dintre cei trei vine la nici 24 de ore de la momentul la care Cițu a continuat sambata, intr-o…

- Klaus Iohannis i-a chemat, luni, la Cotroceni, pe Florin Cițu și pe Ludovc Orban, dar și pe ceilalți lideri ai coaliției de guvernare, pentru consultari cu privire la proiectul „Romania Educata”. Președintele va avea, in perioada 5-7 iulie 2021, o serie de consultari cu mediul politic și cu partenerii…