Întâlnire de urgență la Guvern. Se confirmă primele cazuri de OMICRON Premierul Nicolae Ciuca are, duminica, intalnire la Guvern cu specialistii din sistemul sanitar pentru a stabili masurile care trebuie luate avand in vedere ca au fost confirmate deja primele doua cazuri de infectare cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2. Intalnirea este programata la ora 11.00. Potrivit reprezentantilor Guvernului, ca urmare a confirmarii prezentei tulpinii Omicron in Romania, prim-ministrul Nicolae Ciuca a convocat, la sediul Guvernului, o intalnire de lucru cu principalii responsabili ai gestionarii pandemiei. Au fost convocati ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, seful… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat pentru duminica dimineața o ședința cu ministrul Sanatații și șeful DSU, dupa ce primele doua cazuri de infectare cu varianta Omicron au fost confirmate in Romania. La ședința va participa și șefa Centrului pentru controlul bolilor transmisibile. „Nicio clipa nu trebuie…

- Ministerul Sanatatii anunta, sambata seara, ca primele doua cazuri cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate in Romania. „In aceasta dupa-amiaza, Institutul National de Sanatate Publica a primit rezultatul primelor secventieri efectuate la Institutul National de Cercetare…

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat pentru duminica, la ora 11:00, o ședința cu principalii responsabili in gestionarea pandemiei de coronavirus pentru a stabili noi masuri in condițiile in care Romania a confirmat sambata seara primele doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului,…

- Premierul Ciuca va avea duminica, la ora 11, o intalnire de lucru cu ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, și directorul Centrului Național de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, Adriana Pistol. Ședința vine ca urmare a…

- Ministerul Sanatații anunța, sambata seara, ca primele doua cazuri cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate in Romania. „In aceasta dupa-amiaza, Institutul National de Sanatate Publica a primit rezultatul primelor secvențieri efectuate la Institutul National de Cercetare Medico-Militara…

- ALERTA in Romania: Au fost CONFIRMATE primele doua cazuri de infectare cu tulpina Omicron a Covid-19 ALERTA in Romania: Au fost CONFIRMATE primele doua cazuri de infectare cu tulpina Omicron a Covid-19 Au fost confirmate primele doua cazuri de infectare cu varianta Omicron in Romania. Este vorba despre…

- Sportivul din Baia Mare confirmat COVID-19 se afla intr-o stare buna și este monitorizat, fiind internat in spital. Se așteapta rezultatul secvențierii pentru a ști daca este vorba de noua tulpina Omicron, care a explodat saptamana trecuta in Africa de Sud. Alte doua persoane au fost confirmate COVID-19…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat, incepand de la ora 17.30, o ședința in cadrul careia se vor decide noile restricții pentru stavilirea pandemiei de Covid-19. ”La ședința vor participa Prim-ministrul Florin Cițu, ministrul interimar al Sanatații, Attila-Zoltan Cseke, ministrul Afacerilor…