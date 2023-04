Întâlnire de neratat la biblioteca județeană din Arad Biblioteca județeana „Alexandru D. Xenopol” din Arad gazduiește in 21 aprilie, de la ora 14:00, conferința „La biblioteca, despre prietenie și carți cu Mircea Mihaieș și Ioan T. Morar”, un dialog cultural prilejuit de Ziua Internaționala a Carții și a Drepturilor de Autor, care se serbeaza in 23 aprilie. Atat Mircea Mihaieș cat și Ioan […] Articolul Intalnire de neratat la biblioteca județeana din Arad a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 20 aprilie 2023, incepand cu ora 17:00, sub egida Consiliului Județean Arad, Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol” Arad și Centrul Cultural Județean Arad organizeaza... The post „reStart literar”, de Ziua Internaționala a Carții, la Biblioteca appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Biblioteca Judeteana „George Baritiu” Brasov anunța derularea Parteneriatului Educațional Internațional „Prietenie … pe o … sfoara …” in perioada aprile – iulie 2023. Aflat la cea de-a 11-a ediție, acțiunile parteneriatului sunt dedicate promovarii literaturii pentru copii si stimularii interesului…

- Comunicat. Vineri, 21 aprilie 2023, incepand cu orele 14:00, Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol” Arad organizeaza conferința „La Biblioteca, despre prietenie și carți cu Mircea... The post La Biblioteca, despre prietenie și carți cu Mircea Mihaieș și Ioan T. Morar appeared first on Special Arad…

- Copiii ucraineni aflati in prezent in 25 de țari au primit duminica aproape 600.000 de exemplare de manuale, ghiduri de studiu și carți de ficțiune, in cadrul evenimentului caritabil "O carte ucraineana pentru copiii ucraineni", a anuntat ministerul culturii si politicii informationale din Ucraina,…

- Celebrata inca din anul 1967 in intreaga lume, data de 2 aprilie a fost declarata Ziua Internaționala a Carții pentru Copii și Tineret și se identifica cu aniversarea celui mai indragit autor de basme: scriitorul danez Hans Christian Andersen (2 aprilie 1805 – 4 august 1875). Cu acest prilej,…

- „Culorile sufletului” este titlul expoziției de pictura a artistului plastic amator Zina Tomuța. Vernisajul va avea loc joi, 30 martie, incepand cu ora 15, la Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol” Arad, Sala Arta și Multimedia „Sabin Dragoi”.

- Ziua de 8 martie este Ziua Internaționala a Femeii. Cu aceasta ocazie, toate gandurile de bine sunt dedicate celor fara de care viața nu ar avea culoare și sens. „De 8 martie se cuvine sa ne indreptam toata atenția asupra partenerelor noastre, femeile. Avem sarcina de a face ca femeile sa fie cu adevarat…

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, anunța ca a depus in Parlament o lege speciala, venita la inițiativa lui Codin Maticiuc. Cunoscut pentru viața sentimentala tumultoasa, asta dinainte de casatorie, Maticiuc s-a afirmat și ca autor al carții despre viața lui Nuțu Camataru, "Dresor de lei și…