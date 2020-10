Romania va face in continuare eforturi in domeniul apararii și-și va respecta angajamentele asumate, a confirmat Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, intr-o intalnire cu Mike Pompeo, secretarul de stat al SUA. Se dorește in paralel o sporire a numarului de militari pe teritoriul țarii noastre. Ministrul a avut luni consultari politice cu secretarul de stat al SUA , in cadrul vizitei pe care șeful diplomației romane o efectueaza la Washington, in perioada 19-20 octombrie, la invitația omologului american. Vizita are loc in contextul aniversarii a 140 de ani de relații diplomatice romano-americane.…