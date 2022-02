Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, in urma cu cateva zile, Sorin Grindeanu a primit vizita ambasadorului Serbiei in Romania, vineri la Moravita s-a desfasurat o intalnire a grupului romano-sarb care a luat in discutie costruirea autostrazii Timisoara-Moravita. “Azi (vineri, n.r.) a fost o intalnire a grupului romano-sarb la…

- Prezent vineri la Timișoara, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca azi dimineața a avut loc o intalnire a grupului de lucru romano-sarb pentru autostrada Timișoara – Belgrad, la Moravița. „Delegația a fost condusa de secretarul de stat Adrian Foghiș, au fost reprezentanți de la CNAIR,…

- Timișoara – Moravița va deveni sigur autostrada, a anunțat astazi, la Timișoara, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Afirmația vine dupa ce doua comisii, reprezentand ministerele de specialitate din Romania și Serbia, s-au intalnit la Timișoara, pentru a discuta o serie de detalii legate de…

- Sorin Grindeanu vrea sa il invite pe ministrul sarb al Transporturilor la Timișoara pentru a stabili toate detaliile legate de traseul viitoarei autostrazi care va lega orașul de pe Bega de capitala țarii vecine. De asemenea, Grindeanu vrea ca proiectul sa se deruleze pe repede inainte și sa intre in…

- In perioada viitoare, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, dorește realizarea unor discuții cu ministrul de resort din Serbia. Scopul acestora este armonizarea proiectelor celor doua parți de autostrada dintre Timișoara și Belgrad, porțiunile pana la granița comuna. Proiectul trebuie urgentat,…

- Ministerul Transporturilor a mai inaugurat un ciot de autostrada de 4,5 kilometri, de la Targu Mureș la Ungheni.”Astazi se deschide circulația pe autostrada Targu Mureș-Ungheni. Vorbim de 4,5 kilometri care au profil de autostrada și 4,7 kilometri la profil de drum național cu doua benzi pe sens. Rezultate…

- Sorin Grindeanu, noul ministru al Transporturilor, care a preluat mandatul de la ministrul interimar Dan Vilceanu, a declarat, vineri, ca “la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii nu sunt foarte multe de spus, ci sunt multe de facut si mi-as dori sa am un mandat care sa inceapa sa se vada in…

- Sorin Grindeanu, propus pentru a conduce Ministerul Transporturilor, a fost avizat favorabil in comisiile de specialitate. In cadrul audierilor, Catalin Drula, care a condus portofoliul in guvernarea trecuta, a pus problema depolitizarii companiilor de stat, in contextul in care, spune acesta, PSD si…