- Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Vest, organism regional deliberativ care este alcatuit din presedintii consiliilor judetene si din cate un reprezentant al fiecarei categorii de consilii locale – municipale, orasenesti si comunale, din fiecare judet al regiunii și coordoneaza politica de dezvoltare…

- Liderul PSD Campia Turzii, Avram Gal, a fost așteptat de catre contestatarul Marian Ceaușescu chiar in fața Tribunalului București, dupa ce a avut un nou termen in dosarul in care este acuzat de trafic de influența. Marian Ceaușescu l-a luat la intrebari, in stilul sau caracteristic, insa Avram Gal…

- Echipa filmului romanesc „Libertate”, regizat de Tudor Giurgiu, se afla intr-un turneu de promovare prin țara și se va afla la Timișoara in 14 și 15 octombrie, cand, de la ora 20:30, vor avea loc doua proiecții la proaspat redeschisul cinematograf Timiș. Spectatorii vor avea ocazia sa ii intalneasca…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care introduce noi prevederi pentru prevenirea apariției neregulilor in programarea și utilizarea fondurilor europene. Actul normativ va introduce noi prevederi ce vor asigura cadrul legal aplicabil perioadei de programare 2021-2027 și vor preveni apariția…

- Absorbtia fondurilor europene este, in prezent, de 84% si va ajunge la 88%, la finele lunii septembrie, a declarat, marti, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, la audierile din Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputatilor."O sa fiu succint, evident, va transmit…