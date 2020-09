Insultele și întreruperile fac un haos din prima dezbatere Trump-Biden Președintele Donald Trump și rivalul democratic Joe Biden s-au luptat cu inverșunare cu privire la managementul administrației Trump in ceea ce privește pandemia coronavirusului, asistența medicala și economia intr-o prima dezbatere haotica și marcata de insulte și atacuri personale, transmite Reuters. Trump și-a deschis drumul prin dezbaterea de 90 de minute, incercand sa-l infrunte pe […] The post Insultele și intreruperile fac un haos din prima dezbatere Trump-Biden appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

