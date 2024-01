Stiri pe aceeasi tema

- ”Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Calarasi a desfasurat un control la nivelul intregului judet, ca urmare a tematicii nationale, avand ca obiectiv starea de salubrizare a localitatilor. In cadrul acestui tematic, au fost sanctionate 36 de UAT-uri, din cele 55 ale judetului, valoarea…

- Ministerul Afacerilor Externe protesteaza ferm fața de incidentul generat de prabușirea necontrolata a unei drone utilizate in atacul asupra infrastructurii portuare ucrainene in noaptea de 13/14 decembrie a.c., intr-un perimetru nelocuit aflat la circa 4 km amonte de localitatea Grindu.Anunțul MAE…

- Kievul a convenit cu Chișinaul și Bucureștiul sa optimizeze transportul feroviar in legatura cu situația de la granița polono-ucraineana, a anunțat șeful Comitetului financiar al Radei Supreme, Daniil Ghetmanțev.Potrivit afirmațiilor acestuia, a avut loc o intalnire intre reprezentanții operatorilor…

- Un marinar varstnic, care a naufragiat cu o ambarcatiune deteriorata pe o plaja din insula germana Norderney, in Marea Nordului, a devenit o atractie turistica locala, informeaza DPA, preluat de Agerpres.

- Ucraina a exportat, in primele noua luni ale acestui an, 10,5 milioane tone metrice de cereale prin portul romanesc Constanta, de la Marea Neagra, a informat autoritatea portuara pentru Reuters, transmite AGERPRES . Comparativ, in primele opt luni din acest an au fost exportate 9,2 milioane de tone…

- Pescarii din Ruse au facut o descoperire neașteptata! Au gasit creveți in apele Dunarii! Aceste crustacee nu traiesc, in mod normal, aici, și pot reprezenta o problema pentru celelalte specii.

- In perioada 7-8 octombrie, 6 elevi ai Colegiului Național „Vasile Alecsandri" din Galați s-au aventurat in cosmos prin intermediul competiției „NASA International Space Apps Challenge 2023" și au terminat invingatori la Iași, nominalizați pentru premiile mondiale.

- Noaptea trecuta a fost alerta aeriana in Tulcea si Galati! Infrastructura portuara ucraineana de pe Dunare a fost atacata de Rusia. O drona a cazut in Romania și, potrivit informațiilor reprezentantilor armatei, a facut un crater urias la trei kilometri de localitatea Plauru din judetul Tulcea. Specialiștii…