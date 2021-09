Stiri pe aceeasi tema

- Soferii britanici au stat ore in sir la cozi pentru a-si umple rezervoarele si zeci de benzinarii au fost inchise din lipsa carburantilor, punand afise in acest sens. Lipsa soferilor de camioane in urma Brexitului, amplificata de blocarea testelor pentru carnetele de soferi de camioane din cauza carantinelor…

- Executivul de la Londra a decis sambata ca Marea Britanie sa acorde pana la 10.500 de vize temporare de munca ca raspuns la lipsa fortei de munca, o schimbare neasteptata in politica sa de imigratie post-Brexit, transmite AFP. Aceste permise pe o perioada de trei luni, din octombrie pana in decembrie,…

- Mai mut de 60% dintre cetațenii straini opriți la frontiera Marii Britanii sunt romani. O statistica arata ca dupa Brexit, polițiștii de frontiera britanici au oprit și interogat mai mulți romani decat alți straini. Datele ridica semne de intrebare in ceea ce privește o posibila discriminare. Potrivit…

- Peste 60% dintre cetatenii statelor UE opriti si chestionati de autoritatile vamale în porturile britanice dupa Brexit sunt români, astfel ca unii avocati evoca o posibila profilare rasiala, dezmintita de responsabilii britanici, relateaza miercuri publicatia The Guardian, citata de Agerpres.Potrivit…

- Convoiul format din mașinile de intervenție și suport care a plecat cu 108 pompieri salvatori din Romania a ajuns, sambata, in capitala Greciei, Atena, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența. Pompierii romani au plecat vineri in Grecia , sa ajute țara in lupta cu incendiile. Ofițerii responsabili…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite va analiza vineri, intr-o sesiune care nu va fi publica, atacul asupra petrolierului MV Mercer Street, soldat cu moartea unui cetatean roman si a unui britanic, dar organismul ONU probabil nu va lua nicio decizie, in contextul scepticismului Rusiei. „Marea…

- Decizia Angliei de a pastra masurile de carantina pentru calatorii care vin din Franța și nu pentru cei care vin din alte țari ale Uniunii Europene este discriminatorie și nu se bazeaza pe știința, a acuzat un ministru francez citat de Reuters.

- Prețurile apartamentelor noi vândute pe piața din România au crescut cu 3,1% în 2020 fața de anul anterior, ajungând la o medie de 1.322 de euro/mp. Astfel, România se afla pe locul patru în topul celor 24 de țari analizate în cadrul raportului Deloitte Property…