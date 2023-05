Potrivit unui comunicat al Centrului Montan Sinaia, „pentru pregatirea in deplina siguranța a cursanților, instructorii din cadrul institutiei au fost dotați cu rucsacuri speciale, prevazute cu un sistem gonflabil. In cazul acoperirii totale cu zapada, acest sistem permite crearea unui spațiu suficient pentru a putea respira și proteja zona cervicala și capul utilizatorului. Este un echipament individual de protecție care poate salva viața celui care il poarta, in cazul producerii unei avalanșe”. (Sursa foto – captura dupa video transmis de plutonier Ciprian Goran)